Ragusa calcio ribalta il Taormina e conquista la finale Coppa

La ribalta nelle battute finali l’Asd Ragusa calcio 1949. E conquista, con merito, il pass per la finale che si disputerà a Giarre (vincitrice della scorsa edizione) contro il Mazara. Grande prestazione in Coppa per gli azzurri. La gara di ritorno della semifinale (all’andata finì 0-0) con il Città di Taormina, giocata ieri pomeriggio allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, si è risolta con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. Le aquile, ancora una volta, hanno avuto la meglio, era già accaduto domenica scorsa in campionato, sugli arcieri. Ma stavolta la partita è stata più combattuta. Mister Filippo Raciti ha dovuto rinunciare agli squalificati Maimone e Cacciola mettendo in campo un undici con Godino prima terzino e poi cursore di fascia, in alternanza a De Rios, e con Battaglia in mezzo al campo, scegliendo l’inossidabile Di Martino tra i pali. Il Ragusa ha cominciato da subito a spingere ma anche il Città di Taormina ha creato le proprie occasioni e al 22’ è passato con l’incornata su tiro di punizione di Famà, assente domenica scorsa per squalifica. Gli azzurri, pur subendo il colpo, non si sono disuniti e hanno ricominciato a tessere la trama del gioco, pareggiando i conti nel finale di tempo con il solito Grasso, su assist di Sangarè.

Nella ripresa la tensione l’ha fatta da padrone. Occasioni sciupate da una parte e dall’altra. Sino a quando, a una manciata di minuti dalla fine, a fare pendere la qualificazione dalla parte azzurra è stato Sferrazza che, di testa, ha sfruttato nel modo migliore una punizione dalla sinistra. A quel punto il Città di Taormina si è gettato alla disperata in avanti per cercare di pareggiare e riconquistare la qualificazione. Ne ha approfittato il Ragusa che, a tempo scaduto, ha legittimato la vittoria con un’altra rete di Grasso, quattro gol per lui in quattro giorni, sempre contro lo stesso avversario. “Siamo stracontenti – afferma mister Raciti – perché ci tenevamo ad arrivare in finale. I ragazzi sono stati davvero speciali. Perché sull’1-0 per il Taormina, e con la necessità quindi di realizzare almeno due gol per realizzare la qualificazione, si sarebbero potuti demoralizzare, pur giocando in casa. E, invece, come sempre, sono riusciti a mantenere la calma, a costruire, sino a creare un piccolo capolavoro. Sono molto orgoglioso di loro e di quanto stanno riuscendo a dare. Questa vittoria la dedichiamo a tutti i tifosi di fede azzurra, alla società, alla città e a tutti coloro che stanno cominciando a crederci. E ora testa al campionato e poi penseremo alla finale di Giarre”.

Grande soddisfazione anche per il direttore generale Alessio Puma. “E’ stata una grande gara – afferma – un grande risultato voluto da una squadra che, pur essendo andata sotto, non si è mai disunita e ci ha creduto fino all’ultimo secondo. Noi, come società, stiamo facendo il massimo per non fare mancare niente a tutti i componenti del gruppo e loro ci stanno ripagando con queste grandissime emozioni. Chiediamo alla città di starci sempre accanto e avvicinarsi sempre di più a noi e alla squadra per ottenere obiettivi sempre più ambiziosi e consoni a una realtà come Ragusa”.

