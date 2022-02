Aveva ingerito sostanza velenosa. Deceduto modicano a Catania

Lo scorso mese di dicembre era stato ricoverato in gravissime condizioni a Catania, dopo avere ingerito della sostanza caustica. A distanza di circa due mesi è deceduto l’artigiano modicano 40enne che il 14 dicembre dello scorso anno, dopo essere intervenuto per una riparazione in Contrada Sant’Elena Macallè, al momento di salire a bordo della sua auto si era accasciato al suolo colto da malore e da lancinanti dolori allo stomaco. Immediatamente soccorso, era stato portato in ospedale e poi trasferito nel capoluogo etneo. Qui si è scoperto che l’uomo aveva subito serie lacerazioni allo stomaco, per avere bevuto prima qualche sostanza caustica.

Salva