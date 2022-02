Ciclismo, dopo 70 anni cancellata la Coppa Maria SS di Gulfi

La Federazione Ciclistica Italiana ha cancellato dal calendario la Coppa Maria Santissima di Gulfi che si corre a Chiaramonte da circa 70 anni e che rappresenta uno degli eventi storicamente più rilevanti, sportivamente parlando, della provincia di Ragusa. Il Gsd Almo, tra l’altro, si era occupato, negli ultimi anni, dell’organizzazione della manifestazione. “Una decisione – commentano dalla società monterossana – presa senza che siano state individuate soluzioni alternative, eliminando, di fatto, un appuntamento fisso del mondo delle due ruote, tra l’altro atteso da tutti. Siamo molto amareggiati e particolarmente delusi da questa decisione che non tiene conto dei sacrifici sostenuti dal sodalizio e dal suo presidente, Salvatore Occhipinti, che negli ultimi 40 anni ha garantito la manifestazione. Per non parlare della mancanza di garbo istituzionale nei confronti del sindaco che, anche in tempi di pandemia, rispettando tutti i protocolli, aveva fornito tutte le autorizzazioni. E, ancora, la delusione dei cittadini che attendono il transito dei ciclisti lungo le strade e che, quest’anno, rimarranno a bocca asciutta. Si parla così tanto di crescita del movimento ciclistico siciliano e queste sono le risposte che arrivano dal consiglio regionale. No, noi non ci stiamo”.

