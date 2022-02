Covid, Scicli. Muoiono padre e figlia nell’arco di 12 ore

Padre e figlia sciclitani morti per covid nell’arco di dodici ore. L’ uomo, 85 anni, aveva avuto una sola dose di vaccino, così come la figlia, 52 anni, che aveva tardato la dose per via di particolari patologie. L’anziano è deceduto all’Ospedale Maggiore di Modica mentre la donna era ricverata all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’uomo era stato colto da malore dopo il ricovero della figlia dalla quale sarebbe stato contagiato. I funerali saranno celebrati per entrambi oggi pomeriggio.

Salva