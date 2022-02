Giorno del Ricordo. Comune di Modica s’illumina col tricolore

Il 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo, una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese. “La giornata istituzionale, dichiara l’assessore alla Cultura del comune di Modica, Maria Monisteri, è stata indetta dal 2004 per ricordare le vittime dei massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Il Giorno del Ricordo si lega alle violenze e uccisioni avvenute in Istria, Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 1947.

La tragedia delle Foibe – nelle quali i partigiani comunisti fedeli a Tito gettarono, tra il 1943 e il 1945, migliaia di italiani – e il dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, seguita alla sconfitta dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. La data del 10 febbraio per il Giorno del Ricordo è stata scelta e istituita con legge n.92 il 30 marzo 2004 e la scelta non è stata casuale. Il 10 febbraio 1947, infatti, furono firmati i trattati di Pace a Parigi con il quale si assegnavano l’Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli Venezia Giulia alla Jugoslavia. Per ricordare quel tragico evento l’amministrazione ha deciso di illuminare, giovedì 10 febbraio, Palazzo San Domenico con il tricolore.”

