L’applauso degli sconfitti…l’opinione di Rita Faletti

Il potere logora chi non ce l’ha, la fredda constatazione accompagnata da un bagliore luciferino di chi il potere lo aveva esercitato con ferma presa per una quarantina d’anni, senza che fosse avvenuto il minimo cambiamento se non lo scambio dei ministri ai vari ministeri della Repubblica. Potere immarcescibile dello scudo crociato, simbolo di connubio tra fede politica e fede, che, unico, è stato in grado, piaccia o meno, di conservare la riconoscibilità che è condizione di successo duraturo e promessa di protezione. Quello che chiede il popolo che tendenzialmente non ama gli scossoni e vive la religione come una forma di superstizione. Non era, lo scudo crociato, il simbolo della difesa strenua del cristianesimo, quello scudo con la rossa croce che fiammeggiava sul petto dei Templari, un’élite di soldati con qualche grado di nobiltà, nonché banchieri e finanzieri ante litteram. Fede e denaro, quando, in tempi non ipocriti, la pecunia che, “non olet”, non era lo sterco del diavolo ma obiettivo di re e papi, e la religione era difesa con la spada. Carità cristiana e lotta spietata al nemico. La democrazia cristiana, con tutti i suoi difetti, le luci e le ombre, conservava una solidità e una consapevolezza della propria cultura e del perimetro entro cui muoversi che era anche rispetto dell’avversario politico. Con la flessibilità, che è apertura e resistenza, e senza il moralismo ossessivo che oggi dilaga in Europa e in occidente e si esprime nelle forme di un totalitarismo del pensiero che è autocondanna e insieme celebrazione fasulla dei diritti delle minoranze. La precarietà, e il suo spauracchio, si estende dalla sfera economica e lavorativa a quella psicologica e morale. Il relativismo è la nuova religione e l’essenza stessa del politico contemporaneo. Il potere logora chi teme di perderlo, molto più di chi non ce l’ha. I 55 applausi partiti all’unisono dai parlamentari durante il discorso inaugurale di Mattarella, sono stati il sospiro di sollievo di coloro che vi hanno visto il prolungamento della legislatura fino a naturale scadenza. Ammettendo che ciò accada, e che Draghi non decida anzitempo di mandare tutti a quel paese, è sicuro che la scadenza naturale della legislatura potrà esorcizzare la dissoluzione definitiva del sistema politico italiano? Lo sfarinamento dei partiti, 18 formazioni, il declino delle leadership, il vuoto di idee, la confusione durante la settimana precedente la rielezione di Mattarella, ultima spes per scongiurare lo spettro di Draghi al Quirinale, non sono forse le avvisaglie della caduta di Babele? La metafora della politica in macerie, il portato della rivoluzione dal basso voluta dai grillini con la complicità di Salvini e l’inania del Pd? I tecnocrati di cui si è invocato l’intervento (Ciampi, Dini, Monti, Draghi) rappresentano la resa della politica. Il fallimento dei governi è la spia dell’assurdo tentativo di portare al potere ciò che la storia ha bocciato senza appello a livello internazionale. Tra le rivendicazioni degli sconfitti, orfani del comunismo che la caduta del Muro aveva spazzato via, c’era il sacrificio dei vincitori, di coloro che avevano debellato stalinismo e nazismo, descritti come corruttori e intrallazzatori. Una concessione al populismo che, a dispetto delle intenzioni, con le sue venature da post comunismo e la limitata democrazia interna, ha mancato gli obiettivi che si era dato. Incapacità o inadeguatezza degli strumenti a una realtà mutata? Entrambe le cose. Intanto, è iniziato il cammino verso il centro che è difficile prevedere quanto sarà affollato, come è difficile prevedere cosa sarà della Lega, di FI, del Pd, dei 5S e di FdI. Intanto, Mattarella al Colle e Draghi a Palazzo Chigi non sono più gli stessi di prima. Tutto è apparentemente rimasto inalterato perché tutto cambi. Siamo al capovolgimento del gattopardismo.

Salva