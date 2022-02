Ragusa in Movimento. Ingombranti abbandonati nel centro storico

“Siamo di nuovo alle prese con gli stessi problemi di sempre. Ora che sembra essere scemata l’attenzione, gli incivili si sentono autorizzati a prendere di mira i marciapiedi delle strade del centro storico per depositare ingombranti di ogni tipo. Una pratica, purtroppo, difficile da estirpare e che sta rendendo la vita impossibile anche alle giovani coppie che hanno scelto di abitare da queste parti e che però, a causa di tutto ciò, si scontrano con una situazione davvero complessa”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito del reiterato fenomeno come segnalato da molti cittadini. “Eppure – continua Chiavola – sappiamo che sono state piazzate delle telecamere, che dovrebbero esserci gli ispettori ambientali in giro, che l’Ati dovrebbe effettuare un’azione di sensibilizzazione. Ma ancora, dopo quattro anni di amministrazione Cassì, continuiamo a confrontarci con gli stessi disagi di sempre legati all’igiene ambientale, come se non fosse accaduto nulla. Evidentemente, tutti i sistemi adottati finora non sono serviti a granché o forse hanno scoraggiato qualcuno ma non la stragrande maggioranza. Perché se c’è chi, ancora ora, continua a liberarsi dell’immondizia in maniera irregolare, chi abbandona gli ingombranti in centro come se nulla fosse, chi lascia andare le deiezioni del proprio cane sul marciapiede e non si cura di raccoglierle, significa che il messaggio non è passato. Chiediamo all’Amministrazione comunale di tornare a rinserrare i ranghi, di intensificare ulteriormente i controlli perché alcune zone del centro storico, dal punto di vista ambientale, sono davvero invivibili. E la nostra città non merita tutto questo”.

