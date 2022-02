Il modicano Enzo Di Raimondo, della società “Il Castello Città di Modica”, è campione regionale di corsa, categoria SM 65. La kermesse sportiva si è disputata stamani a Barcellona Pozzo di Gotto. 184 sono stati i partenti.

Di Raimondo, ex commissario della polizia locale di Modica, ottiene un risultato frutto di lavoro e fatica ma non non è nuovo ad imprese del genere.

