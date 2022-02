Italexit di S.Croce Camerina appoggerà Filippo Frasca

Il Coordinamento Cittadino di Italexit per l’Italia di Santa Croce Camerina, appoggerà il Candidato a Sindaco Filippo Frasca. Il Coordinamento Provinciale ha salutato questa scelta con entusiasmo, assumendosi l’impegno di mettere a disposizione del Circolo Santacrocese tutto quello che occorrerà per sostenere il candidato a Sindaco.

I punti di convergenza con Filippo Frasca e con la lista civica Rivoluzione Civica saranno esplicitati dal Coordinamento Cittadino guidato da Gianni Vitale nelle prossime ore, motivo per cui in questa sede non si scende nei particolari.

Salva