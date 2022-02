Modica. Controlli interforze al mercato di Piazzale Caitina

Controlli congiunti stamattina al mercato settimanale di Piazzale Fabrizio a Modica. Due pattuglie della polizia locale e una del Commissariato di P.S. hanno proceduto a verificare l’esatto rispetto della normativa riguardante, innanzitutto, le misure anti covid. In particolare i controlli sono stati eseguiti nei confronti degli operatori ambulanti autorizzati alla vendita all’interno dell’area mercatale. Complessivamente sono state 35 le persone sottoposte ad accertamenti tra proprietari di stand e dipendenti. Tre le sanzioni comminate di cui due per mancato rispetto del decreto Covid-19 e una per trasgressione al codice della strada.

Controlli anche sugli avventori riguardo all’utilizzo delle mascherine e sulla nuova disposizione riguardo all’avvenuta vaccinazione per i soggetti over 50.

Proseguono, nel frattempo, i controlli predisposti dal Questore di Ragusa su tutto il territorio modicano riguardo, anche in questo caso, le misure anti covid, che vede impegnati giornalmente ed in due turni, anche carabinieri e guardia di finanza.

Salva