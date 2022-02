Truffe assicurative a Modica. Condannati in tre

Il Tribunale di Napoli, competente per territorio, ha condannato due uomini, rispettivamente di 62 e 58 anni, entrambi campani, e una donna 38 anni, anche lei napoletana, per truffa in concorso nei confronti di un modicano di 45 anni. I tre, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicizzare su un sito internet Genialloyd agenzia di Milano, la stipula di contratti assicurativi a condizioni vantaggiose. Avevano rilasciato alla parte offesa, che ne aveva fatto richiesta di attivazione tramite contatto telefonico cocon l’utenza della 38enne imputata, due polizze assicurative false per altrettante auto, facendosi consegnare, tramite bonifici su carte postapay intestate agli altri due imputati, rispettivamente di 200 e 926 euro. I contratti ovviamente erano falsi. I fatti risalgono al mese di aprile del 202o.

I tre sono stati condannati ad una pena pecuniaria di 4500 euro ciascuno.

