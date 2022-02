M5S Ragusa. Degrado servizi igienici al Castello di Donnafugata

“Ma come, ci vantiamo delle centomila visite ogni anno che si registrano nell’antico maniero e poi non si riesce a garantire un servizio essenziale come quello del bagno autopulente lasciando che resti preda dell’incuria?”.

E’ quanto ha rilevato, ieri sera, in Consiglio comunale, durante le comunicazioni iniziali, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, parlando dello stato di degrado in cui versa il gabinetto chimico al servizio del castello di Donnafugata. “Domenica scorsa, approfittando della giornata di sole – chiarisce l’esponente pentastellato – ho effettuato un sopralluogo in zona e ho potuto appurare come quello che era un lascito della precedente amministrazione, che si era presa la briga di garantire un supporto adeguato ai visitatori, sia stato abbandonato a se stesso. Analoga segnalazione, lo scorso anno, era stata fatta per i bagni chimici di Marina di Ragusa ma, purtroppo, a distanza di così tanto tempo, ho dovuto prendere atto che nulla è stato fatto. Ma perché non riusciamo a curare, a salvaguardare le cose, come questa, di nostra proprietà? Che senso ha lasciare nell’abbandono più totale una struttura del genere che, tra l’altro, sarà costata anche un bel po’ alle nostre casse?”.

“Mi auguro – conclude Firrincieli – che l’amministrazione comunale, che tra l’altro proprio di recente è stata presente in zona quando sono stati inaugurati i locali riqualificati della corte antistante il prospetto del castello, abbia potuto prendere atto della condizione poco felice in cui versa il bagno chimico al servizio del castello e abbia deciso di intervenire di conseguenza. Tutto questo non ci aiuta a fare turismo. Tutto questo non garantisce neppure i servizi minimi alla nostra realtà più di spicco come nel caso di Donnafugata”.

