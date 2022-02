Multicar Vittoria. Nuovo progetto per valorizzare giovani ciclisti

Un percorso per esaltare ancora di più e meglio i talenti ciclistici di casa nostra. E’ quanto rileva il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia, a proposito delle scelte effettuate dalla società gialloblù che intende puntare sulla prossima stagione come quella della definitiva consacrazione tesa ad evidenziare i punti salienti legati alla valorizzazione di tutti quei giovani che hanno le caratteristiche per emergere. “Non ci sono dubbi – afferma Cilia – è questa la strada che abbiamo voluto tracciare anche per quanto riguarda il prossimo futuro che si annuncia ricco di sorprese, sapendo che, comunque, occorre puntare sul duro lavoro se vogliamo, ancora una volta, ottenere dei riscontri che ci garantiscano quelle risposte a cui tutti ambiamo. Ci stiamo muovendo sapendo che si stanno costruendo le basi necessarie per raggiungere una meta che, a tutta prima, sembra lontano anni luce. Ma abbiamo l’ambizione di potere riuscire a tagliare questo traguardo. E stiamo lottando con la consapevolezza di potere arrivare sino in fondo. Guardiamo ai giovani e al loro futuro. E sappiamo di poterlo fare con la dovuta attenzione”.