Bilancio di Previsione 2022-2024. Via libera dalla Giunta vittoriese

La Giunta Comunale di Vittoria riunitasi ieri ha approvato il bilancio di previsione e il documento Unico di Programmazione 2022-2024 che contiene anche le linee programmatiche di mandato e la relazione di inizio mandato della nuova Amministrazione. Con l’atto deliberativo n. 35 del 31 gennaio, l’Amministrazione ha definito un passaggio importante a seguito del recentissimo insediamento che ha visto da subito l’avvio dell’attività di programmazione. Il bilancio di previsione è stato approvato in tempi celeri. Lo strumento finanziario è necessario per consentire all’Ente tutte le attività politico-amministrative riguardanti l’erogazione dei servizi destinati alla collettività. Adesso il provvedimento sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale.

È opportuno evidenziare che dall’ 1 gennaio di quest’anno l’Ente si trova in condizioni di deficit strutturale secondo le risultanze del rendiconto della gestione 2020 e che pertanto sono previste, per legge, limitazioni e divieti inerenti le assunzioni di personale, adempimenti di tariffe di alcuni servizi offerti. Gli obiettivi dell’Amministrazione sono dunque quelli di riuscire a mantenere soprattutto l’erogazione dei servizi essenziali, nonché di impatto sociale, intervenendo allo stesso tempo sulle manutenzioni urgenti, senza rinunciare a potenziare le attività di programmazione di medio termine connesse alle opportunità del programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il quale il Comune di Vittoria ha già adottato gli atti organizzativi e attivato le prime attività di progettazione.

Salva