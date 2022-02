Messico. Sono 4 i giornalisti assassinati in gennaio

Non si placano nel Paese le proteste per i continui omicidi di giornalisti messicani. Quattro nel mese di gennaio 2022, l ‘ultimo dei quali Roberto Toledo, faceva parte della redazione di Monitor Michoacan, impegnata a portare alla luce la corruzione che vede coinvolto un ex procuratore di stato. Il direttore dell’emittente messicana, Armando Linares ha confermato che da circa un anno tutta la redazione è continuamente minacciata di morte. L’ufficio del procuratore generale dello Stato di Michoacán,- ha riferito che sono in corso indagini per stabilire se la morte di Toledo sia o meno correlata alla sua attività giornalistica. Prima dell’assassinio di Roberto Toledo, José Luis Gamboa è stato assassinato nel porto di Veracruz il 10 gennaio, mentre Margarito Martínez e Lourdes Maldonado sono stati assassinati a Tijuana (Baja California) rispettivamente il 17 e 23 gennaio scorso. Armando Linares, ha indicato che il giornalista è stato aggredito da tre individui armati nel parcheggio dell’edificio in cui Toledo lavorava nel Comune di Zitacuaro, colpito a morte da cinque proiettili: 2 all’addome, uno al torace, all’avambraccio e clavicola.

