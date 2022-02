Guinea Bissau. In corso colpo di Stato militari dissidenti

La comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Cedeao) ha annunciato che sarebbe in corso un colpo di stato dal parte di alcuni militari dissidenti contro il presidente Umaro Sissoco Embalo e il Primo ministro Gomes Nabiam che sarebbero stati arrestati mentre si stava svolgendo un consiglio straordinario dei ministri all’interno del Palazzo presidenziale La radio pubblica della Guinea-Bissau ha annunciato la cattura da parte dei militari del presidente Sissoco Embaló, ex generale dell’esercito, e del primo ministro Gomes, anche se manca la conferma ufficiale. “Il Cedeao segue con grande preoccupazione l’evoluzione della situazione in Guinea-Bissau sviiluppatasi, oggi 1 febbraio 2022, intorno al Palazzo del Governo”, ha affermato l’istituzione in una nota. La guardia di sicurezza del presidente Sissoco Embalo, nota come Tcherninho, sarebbe morta nella sparatoria, hanno riferito i media locali, che hanno anche evidenziato la morte di diversi civili durante gli scontri con la polizia governativa.

