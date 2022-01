Sindaco a Scicli. #diventerà bellissima appoggerà Venticinque

“La candidatura di Giovanni Venticinque si adatta perfettamente alle linee del nostro Movimento, collocato nell’area di centro/destra ed al disegno di attenzione e buona amministrazione della nostra Terra”. A dichiararlo è l’On. Giorgio Assenza, deputato regionale e componente del coordinamento regionale di #DB. “La città di Scicli – continua l’on. Assenza – il cui potenziale naturalistico, architettonico e culturale potrebbe farle vantare un ruolo di primo piano in tutta la Sicilia sud orientale, è stata trascinata da troppi anni ed a causa di una gestione amministrativa approssimativa e, a nostro avviso, non all’altezza del ruolo assegnatole, ai margini della provincia e della società. È una promessa: Scicli Diventerà Bellissima”.

Dopo un periodo di interlocuzioni ed analisi sulle prospettive politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, che hanno visto il confronto tra le forze cittadine di centrodestra, il circolo di Scicli del movimento politico “#diventerà bellissima ”, che fa capo al Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha deciso di sostenere la candidatura di Giovanni Venticinque alle prossime elezioni locali.

“Abbiamo chiesto a Giovanni Venticinque, dalla ben nota esperienza amministrativa e perdutamente innamorato della sua Scicli, di dare la sua disponibilità per questo importante appuntamento elettorale; – aggiunge il Coordinatore provinciale di #DB Giuseppe Alfano – la sua competenza, la sua energia, mai veramente sopita, la visione chiara per l’esperienza politica avuta, non può che essere un valore aggiunto del centrodestra cittadino, che ha nell’interesse della propria Gente e nello sviluppo del proprio Territorio l’obiettivo fondamentale. È una scommessa che vogliamo e siamo certi di vincere!”