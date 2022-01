Ragusa. Formazione e opportunità lavorative per i giovani

Sull’account Instagram @informagiovaniragusa continuano le dirette

dedicate alla formazione ed opportunità lavorative per i giovani

Prosegue il ciclo di dirette dedicate a formazione e opportunità lavorative per i giovani, curate dall’informagiovani comunale. Dopo i primi quattro incontri, molto partecipati – che possono essere rivisti sul canale YouTube “Informagiovani Ragusa” o sull’account Instagram @informagiovaniragusa – in cui si è parlato di come funziona attualmente il mercato del lavoro, degli errori da evitare per dare vita ad una start-up di successo, di come realizzare un curriculum efficace e affrontare un colloquio di lavoro, di quanto il team working e il fare rete tra giovani imprese sia fondamentale, i nuovi appuntamenti proseguiranno a partire da giovedì 3 febbraio fino al 5 maggio prossimo.

Gli argomenti trattati spazieranno da come affrontare un concorso pubblico a come dare vita ad imprese turistiche e culturali, a quanto sia importante l’esperienza Erasmus, cosa bisogna sapere prima di accettare un contratto di lavoro, come funzionano le nuove professioni del digital marketing, per poi concludersi raccontando le opportunità del Progetto Policoro. Le dirette, come le precedenti, saranno trasmesse sull’account Instagram @informagiovaniragusa e dopo poche ore saranno caricate sul canale YouTube.

L’Informagiovani comunale, ideato dal delegato alle Politiche Giovanili Simone Digrandi e curato insieme allo staff di progetto formato da componenti della Consulta Giovanile Comunale, è operativo dallo scorso 15 ottobre e permette ai giovani ragusani di usufruire di sportelli di ascolto tematici (startup, università, licei, carriere militari, servizio civile e lo spazio “porta la tua idea in Comune”),trovare e prenotare facilmente gli spazi cittadini a loro disposizione – aule studio, sale riunioni/workshop, luoghi sportivi e per organizzare eventi – capire come partecipare alle attività della Consulta, ricercare bandi, concorsi, corsi di formazione. E’ facilmente raggiungibile attraverso il sito web dell’Ente, il contatto instagram @informagiovaniragusa e il desk in presenza al Palazzo Comunale, secondo piano, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00-19.00 o anche telefonicamente al numero 0932 676266 e via mail: informagiovani@comune.ragusa.gov.it.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti con dirette:

-giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.30 – “Apri la tua struttura ricettiva e fa si che sia unica! Le nuove sfide del mercato turistico” – con Daniele La Rosa, Presidente CCN “Antica Ibla”;

-giovedì 17 febbraio 2022, ore 19.30 – “Erasmus, istruzioni per l’uso. perchè è un’esperienza importante” – con Adriana Scamporrino, insegnante di lingue e letterature straniere, esperta linguistica;

-giovedì 3 marzo 2022, ore 19.30 – “Concorsi pubblici: quali scegliere, come iscriversi, come gestirli, come prepararsi” con Nino Landro, avvocato interno Comune di Ragusa;

-giovedì 17 marzo 2022, ore 19.30 – “Creare un’impresa culturale: dal rilancio dei beni collettivi alla sostenibilità della rigenerazione” – con Giorgio Franco, Presidente Coop. “Badia Lost & Found” – Lentini (SR);

sabato 2 aprile 2022, ore 15.30 – “Mi offrono un impiego, cosa devo sapere? 1: Il contratto” – con Maria Laura Birgillito, esperta in diritto del lavoro e dottore di ricerca in diritto del lavoro europeo

-giovedì 7 aprile 2022, ore 19.30 – “Le nuove professioni del Digital Marketing: fanno per me?” – con Salvo Scribano, formatore e Coach NLP certificato;

-sabato 23 aprile 2022, ore 15.30 – “Mi offrono un impiego, cosa devo sapere? 2: Il rapporto di lavoro” – con Maria Laura Birgillito, esperta in diritto del lavoro e dottore di ricerca in diritto del lavoro europeo;

-giovedì 5 maggio 2022, ore 19.30 – “Progetto Policoro: auto imprenditorialità e auto impiego, essenziali per la crescita della comunità” – con Fabrizio Iacono, Animatore di comunità Progetto Policoro Diocesi di Ragusa.

