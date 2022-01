Martedì seduta cruciale del Consiglio comunale di Vittoria

“Domani, martedì 1 febbraio, è un nuovo giorno per il Consiglio comunale di Vittoria. Domani, dovrebbe finalmente realizzarsi quel passaggio di consegne al vertice più volte invocato dalla maggioranza nell’ambito di una vicenda tormentata e che resta, comunque, sub judice. Domani, i sostenitori della Giunta non avranno più alibi e ci aspettiamo che, finalmente, si cominci a lavorare una volta per tutte per il bene della nostra città”.

E’ il capogruppo della Lega in seno al civico consesso, Biagio Pelligra, che è anche segretario cittadino del Mpsi, a sottolinearlo auspicando che la situazione, finalmente, scorra lungo i binari di quella presunta normalità richiesta dai banchi della maggioranza. “A questo punto – prosegue Pelligra – ci aspettiamo di potere svolgere in maniera compiuta il nostro ruolo, ci aspettiamo che il sindaco presti giuramento e che, soprattutto, risponda alle domande dell’opposizione sulle tante questioni irrisolte con cui la città sta facendo i conti. A cominciare da quella più pesante che concerne il futuro del mercato ortofrutticolo. Dopo tre mesi, siamo ancora qui a cercare di comprendere le ragioni per cui il civico consesso, ancora senza commissioni regolarmente costituite, arranca e annaspa. Non è stato un bell’esordio per la democrazia cittadina dopo tre anni di commissariamento. Ci aspettavamo il trionfo della politica. Abbiamo preso atto di una ulteriore mortificazione delle istituzioni. Ci attendiamo, dunque, che da domani si possa cominciare, finalmente, a lavorare nel pieno ed esclusivo interesse della città per rispondere ai numerosi interrogativi che, ancora oggi, restano irrisolti così da garantire un supporto non indifferente alle svariate necessità della collettività”.

