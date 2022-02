Arredamento multifunzione: stessi arredi per interni ed esterni

Gli arredamenti multifunzione fanno parte di quella categoria di arredo casa di ultima generazione che si adattano facilmente sia ad ambienti interni alla propria abitazione, sia ad ambienti esterni, quali giardini, terrazzi o balconi. Sono arredi “in e out”, ossia si tratta di mobili che pur conservando delle caratteristiche specifiche per interno, si adattano facilmente anche all’aperto dove possono essere posti senza avere il timore che si possano rovinare o danneggiare. Sono gradevoli esteticamente e spesso dal design moderno e all’avanguardia, trovando facilmente posto sia in casa che fuori. Vengono progettati e prodotti in diverso materiale, ossia in legno, in fibre naturali, in metallo e magari con dei tessuti hi tech.

Arredamenti in e out in materiali plastici

In questa categoria di arredi rientrano quelli fatti di resine e di polimeri molto resistenti, materiali nuovi ed innovativi che combinano l’ottima resa dal punto di vista estetico con le loro qualità puramente tecniche. Il vantaggio nello scegliere arredamenti fatti in questi materiali è l’importante varietà di opzioni di colore, finiture e dimensioni a disposizione. Il fattore peso, inoltre, non rappresenta un problema perché, a prescindere dalle misure, restano comunque dei mobili molto pratici da spostare. Un esempio? Le sedie in policarbonato, eleganti nella loro forma trasparente, eccentriche nelle molteplici sfumature di colore, persinoopere d’arte in modelli di designer celebri.

Una grande opportunità offerta dagli arredi in policarbonato è quella di poter essere posti sia all’esterno sia all’interno dell’abitazione. Infatti, sempre più spesso si tende a scegliere dei set di sedie e tavolo, o divani e poltroncine, adatti per essere posti su un terrazzo nel periodo primaverile-estivo, e all’interno del salone di casa durante il periodo invernale.Un grande vantaggio in quanto ciò significa, arredare più spazi con un’unica spesa.

Arredamenti in legno per ambienti originali

La caratteristica principale del legno è la molteplicità di sfumature mai uguali tra loro. Questa varietà rende ogni mobile in legno un pezzo unico. Quando si sceglie di acquistare un arredamento fatto con questo materiale, non si deve aver paura di non riuscire ad abbinarlo agli altri mobili presenti in casa. Il legno, infatti, rappresenta di sicuro un materiale che si adegua facilmente sia ad un ambiente moderno sia ad uno più classico, grazie alla sua versatilità e unicità.

Infine, qualora si scegliessero modelli con imbottitura, come sedie o poltrone, questa può fare la differenza nel personalizzare al meglio il proprio arredo. A seconda dei toni e dei colori dell’ambiente circostante, le imbottiture possonofacilmente essere sfruttate per adattarsi al contesto.

