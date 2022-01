Test di valutazione funzionale per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa

Una settimana dedicata ai test di valutazione funzionale. Per garantire la massima attenzione agli atleti del gruppo. Insomma, in casa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa nulla è lasciato al caso. Ma si vuole fare in modo che, per disputare una stagione all’altezza della situazione nel contesto della mountain bike, si possano registrare i migliori risultati su più fronti. I test, che nella seconda giornata sono stati dedicati ai corridori della categoria Allievi e agli Under 23, sono stati seguiti con la massima attenzione dal direttore sportivo Maurizio Mezzasalma che avrà modo così di farsi un quadro completo sulle caratteristiche del gruppo prima che lo stesso possa di nuovo entrare nel vivo di una stagione che si annuncia molto articolata e con impegni di un certo spessore. Il test è utilizzato per costruire la relazione potenza-frequenza di pedalata. E’, inoltre, possibile ricavare anche la massima forza esprimibile dal ciclista e la frequenza di pedalata corrispondente. Tutto quanto serve, cioè, per garantire risposte di un certo tipo per ogni atleta che, lungo i vari tracciati inseriti nel calendario, sarà chiamato a dare il massimo.

