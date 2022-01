Ebt Ragusa. Prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il ministero del Lavoro ha ricordato che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 2 novembre 2010. Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle autorità territoriali competenti, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette.

“Il prospetto – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Ricordiamo che la sanzione amministrativa in caso di ritardato/mancato invio del prospetto informativo disabili, di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge n. 68/99, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Vale la pena ricordare che, anche in questo periodo covid, è indispensabile adoperarsi nella maniera più corretta possibile per cercare di dare risposte alle fasce protette così come previsto dalle normative vigenti”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

