Scuderi interviene sul fronte comune su fumarole a Vittoria

“La notizia della creazione di un fronte comune, frutto di un vertice tenutosi a palazzo Iacono appena ieri mattina, per contrastare il fenomeno delle fumarole potrebbe essere letta come un buon auspicio se non fossimo tremendamente in ritardo. Come testimonia anche lo scatto da me realizzato ieri al tramonto, lungo la fascia trasformata, la questione è pressante e deve essere affrontata di petto. Non possono tollerarsi distrazioni. Dovevamo pensarci già ieri. Ma tant’è…”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che chiede all’amministrazione Aiello di fare presto. “In campagna elettorale – continua Scuderi – Aiello aveva promesso i droni per stanare chi bruciava la plastica delle serre. Bene, aspettiamo ancora che sorvolino i nostri cieli. In ogni caso, se droni non saranno, ci vuole un’azione determinata ed efficace. E non bisogna aspettare l’estate. Perché, come abbiamo avuto modo di appurare, il problema continua ad essere qui e adesso. Quindi, sollecitiamo un intervento immediato e ci auguriamo che il fenomeno possa essere contenuto se non debellato una volta per tutti. Basta respirare i fumi della plastica bruciata”.

Salva