Pallamano. KeyJey Ragusa, si torna in campo il 5 febbraio con il Lanzara

Continua la fase di riposo prolungato della KeyJey Ragusa che, impegnata nel campionato di Serie A2 di pallamano maschile, non ha ripreso l’attività, a differenza delle altre squadre, alla luce degli impegni nella nazionale dell’Uruguay dell’atleta Diego Falabrino. Due le gare che sono saltate, quella con Il Giovinetto Petrosino, in trasferta, e quella con l’Orlando Haenna che, invece, si sarebbe dovuta giocare in casa. La KeyJey tornerà a giocare il 5 febbraio. La partita si terrà tra le mura amiche e vedrà i ragusani contrapposti al quotato Genea Lanzara. L’appuntamento prenderà il via alle 19. Il match con Il Giovinetto Petrosino è stato invece spostato al 9 febbraio, mercoledì, alle 20,30 mentre il 16 febbraio è prevista la gara in casa con l’Haenna, a partire dalle 19. Quindi, un tour de force a febbraio per il sette di Mario Gulino che dovrà cercare di lesinare le forze nel tentativo di non gettare alle ortiche quanto di buono finora seminato. “Le condizioni – sottolineano dalla KeyJey – ci sono tutte per rientrare in campo nel migliore dei modi. Stiamo recuperando chi era in precarie condizioni di salute, a cominciare dal terzino Canete. Speriamo di fare del nostro meglio anche perché vogliamo continuare a occupare le zone che contano della classifica”.

Salva