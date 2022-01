Giarratana. Contagi Covid aggiornati

Giovedì 27 febbraio a Giarratana c’erano 57 casi positivi al covid di cui

non vaccinati 17

prima dose 6

seconda dose 16

terza dose 17

quindi 17 casi positivi fra i non vaccinati e 39 casi fra i vaccinati.

“ La considerazione più semplicistica – afferma il primo cittadino nonché medico di base Bartolo Giaquinta – di qualcuno è:

avete visto, i vaccinati si contagiano lo stesso, più dei non vaccinati.

Ma, al solito, per una giusta lettura dei numeri bisogna guardare le platee di riferimento; a Giarratana dai 5 anni in su abbiamo una platea di vaccinabili di 2745 persone, di queste se ne sono vaccinate 2530 pari al 92,17% della popolazione; restano da vaccinare 215 persone.

17 positivi fra i non vaccinati sono pari al 7,9% di soggetti contagiati fra i non vaccinati

39 positivi fra i vaccinati sono pari al 1,54%. di soggetti contagiati fra i positivi. Quindi – ribadisce Giaquinta- i vaccinati si contagiano in misura molto inferiore rispetto ai non vaccinati e posso testimoniare con sintomi molto blandi e tempi di negativizzazione più rapidi. “

