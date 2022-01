PD. Nessuna iniziativa a Ragusa per la Giornata della Memoria

“Ho atteso sino all’ultimo un segnale, una indicazione che mi facesse capire di avere avuto torto. E, invece, a parte un pallido post sulla pagina istituzionale del sindaco, l’amministrazione comunale di Ragusa, ieri, 27 gennaio, Giornata della memoria, non ha ritenuto opportuno organizzare alcuna iniziativa per commemorare le vittime dell’Olocausto, per ricordare la Shoah. E ritengo che neppure l’emergenza covid sia una giustificazione plausibile. Perché si sarebbero potuti utilizzare tutti gli accorgimenti, compresi i collegamenti da remoto, per promuovere iniziative che, coinvolgendo la società civile nella maniera più opportuna, mantenessero fede a una specifica finalità, quella di non fare dimenticare ciò che è accaduto”.

A dirlo è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, che aggiunge: “Stiamo parlando del Comune capoluogo, stiamo parlando di una città di circa 70mila abitanti, stiamo parlando di una realtà dalla grande tradizione democratica dove una giornata del genere non può passare sotto silenzio. Non so quali siano le motivazioni di questa dimenticanza che ritengo voluta. Ma, secondo me, un segnale, e anche concreto, così come negli altri anni, occorreva darlo. Abbiamo perso una occasione e ritengo opportuno sottolineare questa grave mancanza perché ogni iniziativa del genere ha un significato ed è un significato che nessuno di noi può permettersi di dimenticare”.

