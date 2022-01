Scicli, Giovanni Venticinque vuole tornare a fare il sindaco

Giovanni Venticinque sarà il candidato sindaco di Scicli di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima.. Questa scelta è maturata dopo una serie di incontri che “hanno fatto accrescere in noi la convinzione che, nella nostra città, il centro-destra non poteva non presentarsi con un proprio candidato forte ed inclusivo”. La scelta, quindi, è caduta su Giovanni Venticinque che, con grande disponibilità ha deciso di scendere in campo mettendo a disposizione della collettività l’enorme bagaglio di esperienza maturata in campo politico-amministrativo. I vertici di Fratelli D’Italia Scicli e di Diventerà Bellissima, rompono così gli indugi decidendo di correre con un proprio candidato alle prossime amministrative. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di amministratore all’ex Provincia Regionale di Ragusa, Giovanni Venticinque è stato già sindaco di Scicli nel 2008 .

«Per la prima volta Fratelli D’Italia Scicli si presenterà con il proprio simbolo alle amministrative – dice la coordinatrice del circolo locale Darlyn Fidone – e lo fa con un candidato che conosce molto bene la macchina del Comune. Forte di quella esperienza, Venticinque potrà fare ancora di più e meglio forte di un progetto politico lineare e del supporto di tanti giovani professionisti ed imprenditori che saranno in grado di mettere a disposizione della collettività le proprie competenze».

«L’idea di un impegno diretto, pratico ed operativo – afferma invece Maurizio La Micela, nominato responsabile per Diventerà Bellissima Scicli dall’on. Giorgio Assenza, parlamentare regionale – è un qualcosa che nasce dentro quando passi tanti, lunghi anni a conoscere, vedere e raccontare cose che mai cambiano e piuttosto scivolano nel peggio. In questo movimento che si rifà alle parole di Paolo Borsellino, eroe civile ucciso vigliaccamente dalla criminalità mafiosa assieme alla sua scorta, si può ritrovare la voglia e l’orgoglio di una Sicilia che si vuole più autonoma per non continuare ad essere depressa, scacciata e senza serie prospettive. E questo va in perfetta sintonia con la necessità di riscatto certo che si avrà per Scicli con Giovanni Venticinque sindaco».

La scelta di correre con un proprio candidato è stata assunta insieme ai coordinatori provinciali Salvo Sallemi e Giuseppe Alfano i quali spiegano che il progetto, proprio perchè inclusivo, è aperto a tutte le forze civiche e ai partiti che si ritrovano nella linea del centro-destra.

La presentazione ufficiale di Giovanni Venticinque in occasione avverrà con una conferenza stampa che sarà annunciata nei prossimi giorni.