Stamattina sulla Ss 115 Modica-Ragusa è stato effettuato un intervento congiunto polizia locale-vigili del fuoco per il recupero di un asino che si era arrampicato tra le sterpaglie di Costa del Diavolo e non era più riuscito a districarsi tra i rovi. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare la gru per imbracare e, quindi, liberare l’animale.

