Illuminazione artistica. D’Antona: “Modica non perda occasione”

In questi giorni la Regione Siciliana ha approvato un avviso con il quale mette a disposizione dei comuni siciliani la cifra complessiva di 5 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento ad interventi di illuminazione artistica di castelli, manieri, fortezze e torri.

L’avviso prevede un contributo a fondo perduto pari al 90% della spesa e fino a 90.000 euro per progetti di realizzazione o di adeguamento dell’illuminazione esterna dei castelli, improntati al risparmio, all’efficienza energetica e alla sostenibilità dei territori.

I progetti da presentare devono prevedere la fattibilità tecnica ed economica ed essere dotati del nulla osta della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali, devono prevedere tecnologie innovative ad alta efficienza energetica, in grado di esaltare tutte le potenzialità espressive del monumento interessato.

“Considerato che il Comune di Modica – rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana – vanta la presenza del Castello dei Conti, interessato da anni ad un lavoro di recupero e ristrutturazione e che è costante meta di cittadini e turisti, proponiamo, al fine di valorizzarne le potenzialità, che l’amministrazione comunale provveda a predisporre un progetto di illuminazione e presentarlo nei termini che fisserà il bando per l’ottenimento del contributo”.

