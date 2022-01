Ragusa, bilancio di previsione. Calendarizzato consiglio comunale

Sono state calendarizzate per martedì 1 e giovedì 3 febbraio le sedute del Consiglio Comunale di Ragusa per esaminare ed approvare il bilancio di previsione 2022-2024. E’ infatti arrivato negli uffici della presidenza del Consiglio il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti formato dai commercialisti Antonino Guzzio, Matilde Riccioli e Calogero Greco.

“Ieri pomeriggio, in conferenza dei capigruppo – afferma il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo – abbiamo concordato quali le modalità per procedere, seguendo il regolamento. E, in particolare, la seduta dell’1 febbraio sarà dedicata alla discussione generale mentre giovedì 3 febbraio comincerà la votazione degli emendamenti che possono essere presentati entro sabato 29 gennaio. Inoltre, i sub-emendamenti utili per correggere eventuali emendamenti che hanno ricevuto parere negativo potranno essere presentati entro la fine della discussione generale che sarà fatta giorno 1 febbraio”. “Ringraziamo l’organo di revisione – continua Ilardo – per il lavoro svolto e, adesso, ci sono tutti gli strumenti utili affinché il Bilancio di previsione possa essere finalmente dibattuto e approvato in seno al Consiglio Comunale”.

Salva