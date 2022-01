Cisl Fp. Si valorizzi lavoro e ruolo degli operatori sanitari

“Condividiamo e vogliamo rafforzare le richieste della Fnopi per una piena valorizzazione normo-economica del personale infermieristico e dei professionisti sanitari tutti”. E’ quanto afferma, in una nota, il segretario generale della Cisl Fp Rg Sr, Daniele Passanisi, condividendo, anche per la provincia di Ragusa e Siracusa, quanto affermato dal coordinamento nazionale delle professioni sanitarie e dalla Cisl Fp nazionale, in sostegno alla richiesta della Fnopi di riconoscere percorsi di valorizzazione della professione infermieristica. “I professionisti sanitari – si legge nella nota – hanno risposto e stanno rispondendo ancora, in prima persona, all’urto determinato dal covid e dalle sue varianti, ammalandosi, rischiando le loro vite, rinunciando a ferie, permessi, riposi e accettando pronte disponibilità e turni che sono diventati l’ordinaria amministrazione dopo oltre due anni di pandemia”. “Come rivendicavamo ad inizio della crisi sanitaria – è scritto ancora – non vogliamo più sentire parlare di ‘angeli’ e di ‘eroi’ del covid, ma pretendiamo per gli operatori piena valorizzazione e riconoscimento delle professioni e del ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità, prevedendo risorse che avvicinino i tabellari alle medie europee; specifiche sezioni contrattuali che valorizzino le professioni, a partire da quella infermieristica; la revisione complessiva degli ordinamenti fermi al palo da ormai troppi anni; e l’erogazione, per il tramite dei ccnl, di quelle specifiche indennità che sono state a fatica conquistate in questi mesi”. “E’ ancora possibile – continua Passanisi – che possa essere compiuta questa scelta di responsabilità. E anche dalla provincia di Ragusa e Siracusa sosteniamo chi si sta impegnando a fare compiere al Governo tale determinazione, passando dalle parole di questi anni ai fatti. In caso contrario, saremo pronti alla mobilitazione”.

