Vittoria. Consiglio comunale e la fuga della Maggioranza

“E’ la paura della politica? Non sappiamo cosa pensare. Ma, certo, non si può definire in altro modo la fuga della maggioranza dinanzi alla trattazione di un tema di fondamentale importanza per il futuro della nostra città come quello legato alle sorti del mercato ortofrutticolo di Fanello”. E’ quanto afferma il consigliere comunale della Lega, Biagio Pelligra, che è anche segretario cittadino del Mpsi, dopo avere appreso la volontà dei gruppi consiliari che sostengono il sindaco di disertare la seduta in programma oggi. “Tra l’altro – continua Pelligra – non è certo dalle scorse ore che questa proposta, quella del Consiglio comunale straordinario, è stata messa agli atti mentre è appena di 24 ore fa la posizione annunciata dalla maggioranza di volere stare a guardare ed è strumentale la scelta di obiettare visto che avrebbero potuto farlo nella seduta, giorni fa, in cui l’atto di richiesta è stato presentato. Al di là delle censurabili posizioni espresse da chi dovrebbe rappresentare la maggior parte della città, ma questo è un discorso di appartenenza, mi si può contestare, che lascia il tempo che trova, la vera preoccupazione è un’altra. E cioè che si stanno cercando di portare avanti le più disparate motivazioni per congelare l’attività di questo Consiglio. A tre mesi dalle elezioni, nessuno ha ancora mai visto ufficialmente il sindaco e la sua Giunta in aula. A tre mesi dalle elezioni, le commissioni non sono state ancora istituite. A tre mesi dalle elezioni, non è stato possibile trattare, sul piano politico, un solo punto eccezion fatta per le scadenze imposte dalla legge. Ci chiediamo: ma è questo l’andazzo che si vuole continuare a mantenere in una città che aveva bisogno di riscatto dopo tre anni di commissariamento in cui la politica era stata messa da parte? E ora che la politica si può fare perché c’è una larga parte degli eletti che preferisce abdicare a questa opportunità? Appare tutto talmente assurdo da sembrare una vicenda kafkiana. No, non è questo quello che Vittoria si aspettava”.

