La Consulta provinciale studenti incontra i vertici Asp Ragusa

Incontro ieri pomeriggio tra la Consulta provinciale degli studenti, unitamente alla Consulta giovanile di Pozzallo e a una delegazione della Consulta giovanile di Ragusa, con i dirigenti dell’Asp di Ragusa, Carmelo Lauretta e Giuseppe Patriarca. Erano presenti anche il sindaco del capoluogo, Giuseppe Cassì, e il delegato alle Politiche giovanili Simone Digrandi sempre per conto dell’ente di palazzo dell’Aquila. La riunione si è svolta in videoconferenza. Dalla Consulta provinciale, dopo un confronto con i rappresentanti dei vari istituti scolastici, è partita la proposta per l’attivazione di specifiche corsie preferenziali finalizzate alla vaccinazione degli studenti delle superiori presso gli hub della provincia. Tutto ciò al fine di favorire e incentivare la vaccinazione in tempi celeri. La proposta è stata accolta con grande interesse e i vertici Asp si sono impegnati ad attuarla il prima possibile. Il sindaco, inoltre, ha informato i rappresentanti degli studenti che il governo nazionale ha stanziato 45 milioni nel nuovo decreto ristori che saranno utilizzati per distribuire mascherine ffp2 gratuitamente agli studenti in autosorveglianza.

Consulta provincial

Salva