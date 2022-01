Modica. Forbes consiglia Bonajuto per un regalo a San Valentino

La rivista americana Forbes, che si occupa di attualità economica e finanziaria, oggi ha inserito l’Antica Dolceria Bonajuto di Modica tra i migliori cioccolati italiani da regalare per San Valentino.

Questo il testo nella pagine sui regali per il 14 febbraio:

“Modica è una città della Sicilia sudorientale nota per i suoi cioccolatini. Questa “antica” confezione in latta del piccolo lotto di cioccolatini del commercio equo e solidale realizzati da Bonajuto riflette la lunga storia dell’azienda, essendo stata realizzata allo stesso modo per quasi 150 anni (precedente infatti alla Rivoluzione Industriale e alla nascita del cioccolato liscio). I cioccolatini Bonajuto sono fatti con soli tre ingredienti: cacao, zucchero e spezie (compreso il peperoncino, usato per la prima volta dai cioccolatieri aztechi). I tartufi di cioccolato strutturato al peperoncino sono densi, cristallini e un po’ speziati”.

