Modica, è deceduto l’ex parlamentare Antonio Borrometi

E’ deceduto la scorsa notte a Bologna, dov’era ricoverato, l’ex parlamentare nazionale Antonio Borrometi. Aveva 68 anni. Modicano, da tempo si era ammalato di leucemia. Borrometi, avvocato (aveva proseguito la carriera del padre Pietro), era stato parlamentare regionale e nazionale e successivamente di era candidato a sindaco di Modica (elezioni vinte poi da Piero Torchi). Era padre del giornalista Paolo.

Nel 1991 si era candidato all’Assemblea regionale Siciliana, dove fu eletto con 16.305 preferenze con la Democrazia Cristiana nel collegio di Ragusa. Fu capogruppo della DC a Palazzo dei Normanni. Dal 21 dicembre del 1993 fu assessore regionale alla Sanità, ruolo ricoperto fino al 16 maggio 1995.

Con la dissoluzione della Democrazia Cristiana, entra nel Partito Popolare Italiano.

Alle elezioni politiche del 21 aprile 1996 fu eletto deputato con l’Ulivo, come esponente del PPI: nella XIII Legislatura, alla Camera, fu segretario nella Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e componente del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa. Due anni dopo divenne anche Segretario della II Commissione permanente Giustizia di Montecitorio.

Nel 2001 fu fra i fondatori de La Margherita e nello stesso anno si ricandidò con l’Ulivo alle elezioni politiche alla Camera nel collegio uninominale di Modica, ottenendo il 37,5%, senza risultare eletto.

Nel 2009 fondò e ne divenne presidente l’associazione Popolari per la Sicilia.

Alla moglie, al fratello Roberto, a Paolo e alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Salva