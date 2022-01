Studente modicano protagonista in spot Levi’s

Lo studente modiccano Salvatore Puccia, 19 anni, è tra i giovani protagonisti di uno degli ultimi spot della Levi’s (una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento con negozi in più di 110 paesi, soprannominata “La madre dei Jeans”) per Rifò. Puccia, studente presso la Scuola civica di Liuteria a Milano (nella foto il primo a sinistra) è impiegato nello spot di Levi’s Italia che punta sul prodotto sostenibile. In sostanza Salvatore Puccia e altri due coetanei invitano a non disfarsi del vecchio jeans perchè ben usati e ben conservati possono avere ancora vita. Insomma una raccolta di vecchi jeans per essere rivalorizzati.

