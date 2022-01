Il covid torna purtroppo a fare visita alla Virtus Eirene di basket. Di ritorno dalla trasferta di Costa Masnaga, sono state ben 7 le positività accertate in seno al gruppo squadra della Passalacqua. Per questo la società biancoverde ha già chiesto il rinvio del match di domenica prossima con la Reyer Venezia. La stessa società ragusana rivolge a tutti i propri tesserati un augurio di pronta guarigione ed un pronto rientro in campo.

