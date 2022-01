Sanità. Il modicano Luca Lucifora nella segreteria del Nursind

La Segreteria NurSind di Ragusa si arricchisce di un nuovo componente, designato per la gestione delle problematiche delle professioni sanitarie in ambito della sanità privata in provincia. Si tratta di Luca Lucifora, infermiere modicano, in servizio presso la Clinica del Mediterraneo, a Ragusa.

Luca Lucifora inizia la propria attività nel lontano 1997 nel Centro Ippocrate di Ragusa; successivamente, dopo diversi incarichi in ambito della sanità pubblica nell’Azienda Ospedaliera, ha svolto la propria professionalità nella casa circondariale di Modica per poi approdare come infermiere alla Clinica del Mediterraneo, nella quale lavora da 17 anni. Professionista stimato, Lucifora è stato anche consigliere dell’allora IPASVI, oggi Ordine degli Infermieri, e con l’associazione Cives è stato coordinatore di un campo tenda d’accoglienza che annoverava 1500 persone presso Colle di Roio, L’Aquila, durante il terremoto che afflisse lepopolazioni abruzzesi. “Diamo il benvenuto al nuovo collega, – afferma il segretario territoriale del NurSind di Ragusa, Giuseppe Savasta – certi della sua professionalità e del suo impegno, riuscirà a dare voce agli infermieri che lavorano nel settore privato della nostra provincia. Siamo ben lieti di accogliere tra le file del NurSind una persona di alto profilo che sicuramente darà il suo contributo per far crescere ancor di più il NurSind a Ragusa”. Luca Lucifora, modicano, è fratello dell’indimenticato Francesco, scomparso prematuramente pochi anni fa.

