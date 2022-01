Il sindaco di Vittoria Aiello è positivo, il post su Facebook

Con due post su Facebook a distanza di poche ore, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha annunciato di essere positivo al covid. E subito la sua pagina è stata riempita di messaggi e di auguri di pronta guarigione. Aiello ha reso noto di essere “quasi asintomatico”, ma anche di essere sereno in virtù della vaccinazione a cui si è sottoposto. Nell’ultimo post, inoltre, intitolato “Il Covid non mi fa paura”, il sindaco mostra tutto il suo ottimismo e rassicura sulle sue condizioni di salute: “Alla fine è arrivato – scrive -. Era inevitabile, con la vita che conduco, che entrasse. Ma di una cosa sono certo. Non è riuscito a entrare prima, quando non ero vaccinato. Se così fosse stato, probabilmente non avrei avuto speranze. La mia fiducia nella scienza mi ha tutelato.

E il Cielo ancora una volta mi ha protetto e aiutato. Ringrazio per averlo preso solo ora che sono attrezzato a resistere, col vaccino. Per il rotto della cuffia, come altre volte. Anche ora c’è la farò. Ne sono sicuro”.

