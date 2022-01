“Campus Autogrill” fa tappa a Modica

Mercoledi 19 e giovedi 20 gennaio arriverà a Modica il camper brandizzato Autogrill, il primo operatore al Mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, che proporrà una doppia opportunità al territorio: da una parte inserire aziende del territorio ibleo operanti nel settore alimentare all’interno della loro offerta; dall’altra proporre un’opportunità di formazione e inserimento lavorativo rivolta ai giovani allievi delle due scuole professionali operanti nel settore agroalimentare di Modica: l’Istituto Principi Grimaldi e la Scuola dei Mestieri Euroform. L’iniziativa prevede un corso di formazione composto da lezioni pratiche e teoriche con esame finale che consentirà agli studenti che lo supereranno di poter avere accesso al mondo Autogrill presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio italiano. Mercoledi alle 16:30 ci sarà invece l’incontro con le aziende locali che rappresentano l’eccellenza del territorio. Verranno esposti loro il progetto e le opportunità di collaborazione, sul modello già sperimentato per altre importanti aziende del territorio siciliano. “Una grande opportunità per tutto il territorio – commenta il Sindaco – che è ormai punto di riferimento in Italia visto che il più importante operatore al Mondo nei servizi di ristorazione decide di venire a conoscerci e di cercare tra i nostri studenti i loro futuri lavoratori. Invitiamo mercoledi 19 gennaio le aziende di tutta la provincia che hanno interesse, capacità produttive e finanziarie ad entrare in rapporti commerciali con Autogrill a partecipare all’incontro che si svolgerà alle 16:30 presso l’Auditorium Floridia di Piazza Matteotti”.

