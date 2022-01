Covid: da oggi basterà un test rapido in farmacia per fine isolamento

Dopo il caos avvenuto negli ultimi giorni a causa dell’aumento delle unità positive arrivano importanti novità per lo stop alla quarantena da Covid. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha informato con un post sui social network che da oggi basterà un tampone rapido presso una farmacia o un centro analisi che, in caso di esito negativo, consentirà di uscire da casa e riottenere il green pass comunicandolo al medico di base.

Il medico di famiglia potrà farvi avere il certificato di fine isolamento utilizzando l’apposita sezione a lui dedicata nel sito dell’ASP.

L’esame si potrà fare:

– dopo 7 giorni dall’accertamento della positività per soggetti con ciclo di vaccinazione completo

– dopo 10 giorni per soggetti con seconda dose da più di 4 mesi, con prima dose o non vaccinati

Grazie a questa novità ci saranno tempi più rapidi per uscire dall’isolamento non dovendo più attendere l’Usca.

