Cina: economia a gonfie vele… di Giannino Ruzza

L’economia del colosso cinese inverte la rotta. Dopo il calo delle esportazioni del 2018 e 2019 dovuto alla nota “guerra dei dazi” tra Cina e Stati Uniti, nel 2021 le esportazioni cinesi sono cresciute del 21,2 per cento rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni sono salite del 21,5 per cento, con un giro d’affari di 39,1 miliardi di yuan (circa 6,14 miliardi dollari). Una lieve battuta d’arresto l’economia cinese l’ha registrata nello scorso mese di dicembre, dovuta principalmente agli alti costi delle spedizioni e alla bassa richiesta di prodotti, made in China, durante le feste natalizie. In rapporto al commercio estero, le esportazioni sono cresciute con i paesi della Ue, con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Ansean) e con quelli articolati nel corridoio della cosiddetta Via a della seta. Guardando oltreoceano il surplus commerciale con gli Usa è addirittura cresciuto, raggiungendo 396,58 miliardi di dollari. Questo indicatore è lievitato a partire dal 2020, dopo la guerra commerciale imposta da Washington a Pechino e il successivo accordo di pace commerciale firmato da Trump e Xi Jinping con sorrisi e interminabili strette di mano. Obiettivi del governo cinese per l’anno in corso sono: rafforzare ulteriormente l’attività commerciale del mercato interno, stringere alleanze sempre più forti con i paesi amici per cercare di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e superare i danni causati dalla pandemia Covid-19. Zhiwei Zhang, capo economista di Asset Management, ha affermato che “le esportazioni cinesi dovrebbero rimanere forti nel primo trimestre a causa della resilienza della domanda globale e del peggioramento della pandemia in molti paesi in via di sviluppo. L’analista ha aggiunto che “il forte export può essere l’unico motore che aiuta l’economia cinese. Prevediamo anche che gli investimenti in avanzate infrastrutture tecnologiche, saranno il secondo fattore di ripresa nei prossimi mesi di Pechino”.

