Covid: la provincia di Ragusa sfiora i 10.000 positivi.

Il bollettino covid delle ultime 24 ore registra 9951 unità positive in provincia di Ragusa, di cui 9862 in isolamento domiciliare, 77 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, e infine 12 nella Rsa di Ragusa. Numeri mai registrati fino ad ora, neanche nelle scorse ondate. Omicron continua a mettere in ginocchio tutta la Sicilia, che si avvicina sempre di più alla zona arancione. Ecco nel dettaglio la situazione città per città:

– Acate 201 (+59)

– Chiaramonte Gulfi 289 (+86)

– Comiso 835 (+296)

– Giarratana 28 (+10)

– Ispica 262 (+99)

– Modica 1842 (+659)

– Monterosso Almo 27 (+5)

– Pozzallo 427 (+140)

– Ragusa 2398 ( +480)

– Santa Croce Camerina 301 (+52)

– Scicli 870 (+330)

– Vittoria 2382 (+758)

Negli ospedali si registrano in totale 77 ricoveri, di cui 44 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 23 al Guzzardi di Vittoria e 9 all’ospedale Maggiore di Modica. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi decessi, quindi il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia sale a 398 mentre i guariti 23701.



Salva