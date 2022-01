Bilanci in ritardo. Commissariato il Comune di Modica

Il Comune di Modica approva il Rendiconto per l’anno 2020 e il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023 con cinque mesi di ritardo (dicembre anziché il 31 luglio scorso) e viene doppiamente commissariato dalla Regione.

“Come ormai succede quasi regolarmente durante l’amministrazione Abbate – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana – la Regione Siciliaa, a causa della mancata predisposizione nei termini dei documenti fondamentali del Comune, nomina dei commissari per sostituirsi alla Giunta e al Consiglio, in caso di prolungata inerzia.

Negli ultimi otto anni sono stati totalizzati ben sette bilanci di previsione approvati in ritardo, di cui per cinque di essi (2016, 2017, 2018, 2020 e 2021) siamo stati commissariati, mentre tutti i conti consuntivi dal 2014 in poi sono stati approvati sempre fuori termine e per tutti abbiamo subìto il commissariamento; inoltre, caso più unico che raro, tre bilanci di previsione approvati oltre l’anno di riferimento (bilancio 2015 approvato il 26 maggio 2016, quello del 2016 il 13 febbraio 2017, quello del 2020 il 25 marzo 2021).

Questo dimostra che da tempo ormai la delicatissima questione finanziaria del Comune di Modica, è scomparsa dall’attenzione di Abbate e della sua Giunta, come dimostrato dal recente bilancio di fine anno alla città, mentre la corrispondenza con la Corte sul piano di riequilibrio continua ad essere sottratta alla conoscenza dei cittadini.

La puntualità e il rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, come tutti sanno, sono stati sempre elementi valutati dalla Corte dei Conti in sede di esame del piano di riequilibrio; scriveva la Corte dei Conti in una delibera del 2015, a proposito del mancato rispetto dei termini: “ ..può rappresentare un elemento di valutazione per il successivo giudizio sul piano .. “.

