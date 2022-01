Vittoria, decadono le 11 assunzioni nello staff del sindaco

Niente assunzioni, ex articolo 90, al Comune di Vittoria. Il sindaco, Francesco Aiello, non potrà procedere all’immissione in servizio di undici persone che avrebbero dovuto fare parte dello staff. Il primo cittadino aveva deciso le assunzioni ex articolo 90 di due persone a tempo pieno e nove part time. Le assunzioni non sono però possibili, alla luce delle recenti normative, nei comuni strutturalmente deficitari quale è appunto il comune di Vittoria. Su questi provvedimenti vigila e decide la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno.

Salva