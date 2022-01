 Draghi al Quirinale per la stabilità…l’opinione di Rita Faletti

Il 2022 sarà l’anno della fine della pandemia e dell’inizio della convivenza con il virus. Il Covid-19 diventerà endemico andando ad assommarsi ad altre cose negative cui tocca adeguarsi, senza però rinunciare a comportamenti di sana prudenza e alla vaccinazione, che è la strategia migliore per accelerare il passaggio da epidemia a endemia. Ma sarà il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il focus su cui governo e parlamento si dovranno concentrare, cercando di spendere bene i denari che non ci capiterà una seconda volta di avere a disposizione per rilanciare l’economia. Una missione, che se non si vuole impossibile, chiede ai partiti della maggioranza attuale e a quello dell’opposizione, di fare uno sforzo di memoria nel Paese degli smemorati e tenere i piedi saldamente ancorati a terra per disancorarsi dalle ideologie che hanno costituito l’unico punto di riferimento dei due disastrosi governi precedenti. Sovranismo, populismo, massimalismo, i tre –ismi letali che Draghi è riuscito a stemperare, proponendo con chiarezza ed efficacia un approccio pragmatico e lineare ai problemi e rimettendo la politica al centro, in uno scenario di generale disorientamento. Non sto a ricordare i fallimenti del Conte2, il denaro sperperato, la verbosità inconcludente, lo stile trionfale, il piglio fintamente determinato dell’uomo più amato dagli italiani. Quali? La domanda andrebbe girata a D’Alema, che ora che il Pd è finalmente guarito dalla “malattia” del renzismo, vorrebbe rientrarvi, magari giocando il ruolo di kingmaker nell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, in funzione anti Draghi. Scommettendo sulla disattenzione italica e sulla memoria fallace che induce a credere all’ultima notizia sentita, il politico più supponente al mondo, sapendo di mentire, ha accusato il premier di essersi autoeletto. In realtà, Draghi, nel dare la propria disponibilità a servire il Paese e le sue istituzioni, ha detto altro: una maggioranza che si spacca sul Quirinale, difficilmente potrebbe ricomporsi su Palazzo Chigi. Il significato va oltre la scelta del nome, è strettamente pertinente alla questione della stabilità. E il non detto è perfino più manifesto del detto: la spaccatura della maggioranza nell’elezione del capo dello Stato rispecchierebbe lo sbriciolamento all’interno del parlamento e la precarietà di cui l’Italia non ha certo bisogno in questo momento. Si pensi ciò che si vuole, si dica che un ex banchiere non è adeguato a rivestire l’incarico più alto in un grande paese democratico come l’Italia (parole di D’Alema), ma si sappia che oggi, come ha giustamente osservato Angelo Panebianco, “ la stabilità dell’Italia passa per avere Draghi al Quirinale” e avere Draghi al Quirinale è la sola garanzia che abbiamo perché il Paese sia rimesso in bolla e il Pnrr non si trasformi in un irreparabile fallimento.

Salva