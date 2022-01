Covid, Santa Croce Camerina. Disposta chiusura luoghi di ritrovo

Considerato che nel territorio del comune di Santa Croce Camerina, con particolare riferimento agli inizi del mese di gennaio 2022, si sta verificando un aumento esponenziale del numero dei soggetti contagiati da Covid–19 e accertato che il trend di crescita dei soggetti contagiati e in isolamento a causa delle varianti del nuovo coronavirus sono in costante aumento in tutto il territorio comunale, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, dispone un’ordinanza per la chiusura, dal 09 al 31 gennaio 2021, dei Parchi giochi, della Sala conferenze presso la Biblioteca comunale e del Centro Diurno per Anziani del Comune di Santa Camerina.

Inoltre il Sindaco si sofferma sulla mancata pulizia dei locali che ospitano il centro diurno per anziani adibito il mercoledì alla vaccinazione.

“L’emanazione degli atti per la pulizia e la sanificazione dei locali – commenta il primo cittadini – è stata rallentata causa contagi COVID di alcuni dipendenti apicali dell’ente a cui vanno i migliori auguri di buona guarigione e pronta ripresa.

Mi preme specificare – continua Barone – che in un periodo molto delicato per tutti, per il numero esponenziale di contagi, leggere articoli che sanno di ‘attacco gratuito’ non fa bene alla cittadinanza. Un disguido per la mancata pulizia dei locali del Centro Diurno per anziani NON PUO’ essere il capro espiatorio per un attacco politico al Sindaco solo perché il personale del Comune è ridotto a causa dei contagi che hanno interessato alcuni dipendenti dell’Ente. Lo scorso 05 gennaio comunicammo che i locali rimanevano chiusi il 06 per mancata pulizia. E lo stesso mobilio non era stato rimosso come avviene di consuetudine proprio perchè era intenzione di interdire l’isola dei locali in attesa che fosse possibile pulire e sanificare. Voglio evidenziare come, nonostante le difficoltà, il Comune, l’Asp 7 di Ragusa e la Struttura comunale di Protezione Civile ha ricevuto tanti attestati di riconoscimento per l’attività di prevenzione della pandemia nei locali in menzione, ma di questo, naturalmente, il giornale on line non ne ha fatto mai menzione.

Il centro vaccinale sarà riaperto mercoledì prossimo.”

Salva