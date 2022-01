Amministrative a Monterosso. Gruppo Futuro incontra la gente

Continuano gli incontri del gruppo “Futuro Comune” di Monterosso Almo con la cittadinanza in vista delle prossime imminenti elezioni amministrative. La lista capeggiata dal candidato a sindaco Paolo Amato, ormai da circa tre mesi ha iniziato a confrontarsi con i cittadini mettendo in campo programmi , uomini e donne che si propongono ai cittadini per guidare la prossima amministrazione comunale . Nella conferenza stampa svoltasi ieri sera nei locali dell’Auditorium comunale sono intervenuti alcuni dei candidati. Diversi i temi affrontati . Hanno introdotto Peppe Schembari e Paolo Buscema che hanno parlato del progetto in campo ,un progetto ambizioso che guarda alla futura classe dirigente del paese. I candidati Fabio Messina e Milena Sammatrice nel loro intervento hanno volto lo sguardo ai giovani , allo sport ed all’infanzia, settori “trascurati “nel passato che necessitano di più attenzione. Il candidato Mariano Scollo ha affrontato invece le problematiche legate alle strutture comunali “spesso lasciate prive di cura” . inoltre ha affrontato le problematiche rivolte ai servizi cimiteriali. Rosy Tavano ha parlato di sviluppo e recupero del borgo.Esistono diverse possibilità di attingere a bandi europei legati al PNNR che vanno fortemente attenzionate e vagliate fino in fondo .In fine il candidato sindaco ha affrontato il problema irrisolto del piano regolatore ,della zona artigianale ; è stata messa in campo la proposta di uno sportello dedicato presso il comune per affrontare dal punto di vista della burocrazia e della progettualità tutte le numerose possibilità di finanziamenti . Paolo Amato ha comunicato ai cittadini nel corso della conferenza stampa l’intenzione di chiedere un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura e con il presidente dell’Assemblea Regionale Miccichè per affrontare uno dei problemi più gravi che attanaglia la comunità e cioè lo spopolamento del territorio.

