Sifilicomio Modica. Ci scrivono le figlie di Valentino Guccione

Gentile Direttore,

Le scriviamo in merito all’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano on line da lei rappresentato relativo alla (ri) apertura del Museo della Medicina “SifilicomioCampailla”.

In quanto figlie del Prof. Valentino Guccione, ossia di colui che con genuino entusiasmo, passione e impegno ha creato dal nulla il Museo della Medicina e ridato la dignità che merita al luogo che ospitava le famose “Botti” del Campailla, non possiamo che apprezzare l’iniziativa; ci sia tuttavia concesso, senza voler sollevare polemica, evidenziare che, a fronte degli elogi giustamente rivolti a chi ha reso possibile la riapertura e ai “privati cittadini che hanno messo a disposizione della collettività le attrezzature mediche risalenti a diverse epoche, spesso ereditati da parenti medici il cui ricordo viene così perpetrato” sia stato per contro del tutto omessa la citazione del suo vero ed unico fondatore.

Perpetuare la memoria storica, obiettivo principe e vero senso di ogni museo, non può invero prescindere quantomeno dalla menzione del suo artefice.

Enrica e Margherita Guccione

