Modica. Sanificazione scuole, chiusura dal 10 al 12 gennaio

Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha emesso in data odierna un’ordinanza nel quale, considerato il crescente stato di emergenza causa Covid-19 anche nel territorio ibleo, ha disposto, a salvaguardia della salute pubblica, la sanificazione di tutte le sedi scolastiche di competenza del Comune proprio al fine di prevenire i contagi, con interventi capillari da parte di ditte specializzate nel settore. E’ stata quindi ordinata la chiusura di tutte le scuole (materna, elementare e media) nei giorni 10, 11 e 12 gennaio prossimi, compreso l’asilo nido comunale, per evitare i contagi che particolarmente in questo periodo si stanno registrando in un numero sempre più alto soprattutto nella fascia dei più piccoli. Sono molti anche gli operatori scolastici, docenti e personale ATA, che si trovano attualmente in isolamento, perché in quarantena per contatto diretto o perché positivi al Covid.

